James Rodríguez teve seu reencontro com Dorival Júnior no último jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo entre Colômbia e Brasil. O jogador disparou sobre passagem polêmica pelo São Paulo, mas revelou que "não teria mágoa contra o treinador".

Segundo as palavras de James, o atleta não deu certo porque "não jogou". Ele foi contratado pelo Tricolor em 2023, pouco antes do jogo de volta contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. Sua chegada gerou grande expectativa, mas não vingou da forma esperada.

Após um ano vestindo a camisa do time, o colombiano deixou a equipe com 22 jogos, dois gols e quatro assistências. Destas participações em gols, quatro foram com Dorival.

- Não dei certo no São Paulo porque não joguei. É fácil. Mas não tenho nenhuma mágoa do Dorival Júnior. Tem que fazer a pergunta para ele (sobre não ter jogado no São Paulo). Deve saber a resposta - disparou James após ser indagado sobre sua relação com o clube e com o técnico da Seleção Brasileira.

James deixou o São Paulo com uma passagem apagada. Na época, rescindiu de forma amigável e assinou com o Rayo Vallecano, da Espanha. Atualmente, defende o Léon, do México, e é um dos principais nomes da seleção colombiana.

O Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1, em jogo que aconteceu nessa quinta-feira (20). Agora, a Seleção volta a jogar contra o Paraguai na terça-feira.