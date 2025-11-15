Caçula do Sub-20, Nadson projeta final do Paulista entre Santos e São Paulo

O meia-atacante Nadson tem sido uma das grandes surpresas do Santos nesta reta final do Campeonato Paulista Sub-20.

Aos 16 anos, o jovem, que se destacou pelo Sub-17 ao longo da temporada, foi chamado para reforçar a categoria acima e participou do primeiro jogo da decisão contra o São Paulo, na Vila Belmiro.

No último domingo (9), no empate em 1 a 1, Nadson foi o responsável pela jogada e pela assistência no gol santista.

O Menino da Vila celebrou a oportunidade e destacou a confiança em ajudar o time em um momento decisivo.

— Estou muito feliz por ter essa oportunidade com o Sub-20, ainda mais em uma final. Entrei com vontade de ajudar e consegui participar do gol, o que me deixa ainda mais motivado. Agora é focar no jogo da volta, porque acreditamos muito no nosso grupo e sabemos que podemos buscar esse título - disse Nadson.

Jovem de 16 anos deu a assistência no gol santista no jogo de ida na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos / Santos FC)

O que vem pela frente:

Após o empate no jogo de ida, Santos e São Paulo decidem o título do Campeonato Paulista Sub-20 neste domingo (16), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes.

O lateral-direito JP Chermont será baixa no elenco profissional no duelo contra o Palmeiras, neste sábado (15), na Vila Belmiro. Ele não foi relacionado porque reforçará o time Sub-20 do Santos. Já Robinho Jr., que participou de uma parte da campanha, não estará disponível para o time Sub-20.