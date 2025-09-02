Marcos Leonardo e São Paulo ainda aguardam desenrolar com Al-Hilal

A novela entre Marcos Leonardo e São Paulo ainda corre contra o tempo. No momento, até o final da tarde desta terça-feira (2), tudo ainda no mesmo pé. O staff do jogador e o Al-Hilal estão fazendo diversas reuniões para chegar em um acordo. O Lance! apurou que ainda não há nada resolvido. O relógio, no momento, se torna inimigo.

O prazo segue a jornada do Brasil: termina às 23h59 (de Brasília). O São Paulo faz o que pode e entende que o desejo de Marcos Leonardo de defender o time é grande. São-paulino desde criança, quer jogar Libertadores. O Al-Hilal o deixou fora da inscrição da Liga Saudita, mas inscreveu na Champions Asiática.

Tal escolha não agradou. Marcos Leonardo e seu staff entendem que isso pode gerar uma falta de minutagem e espaço. Além disso, o jogador tem desejo de voltar ao radar de Carlo Ancelotti e sonha com retorno à Seleção Brasileira.

Com contrato até 2029, o caminho segue sendo um empréstimo até o fim deste ano.

Sonho de jogar a Libertadores, identificação com o São Paulo e desejo de voltar ao radar de Carlo Ancelotti, de olho na Seleção Brasileira, pesam. No mais, a situação ainda não havia sido resolvida por conta da janela europeia, que encerrou na noite de ontem.

Marcos Leonardo entrou na mira de outros clubes, mas o próprio escolheu o São Paulo. Do lado do clube tricolor, tudo está certo. Agora, tudo depende do Al-Hilal. O desfecho precisa sair hoje.

Staff de Marcos Leonardo segue conversando com o Al-Hilal (Foto: Federico PARRA / AFP)

Até quando as negociações devem durar?

O prazo segue a janela brasileira. Ou seja, as partes devem regularizar tudo até às 23h59 (de Brasília). Se não, a contratação não pode ser concluída.

Números de Marcos Leonardo

Em 2025, Marcos Leonardo tem números importantes com a camisa do Al-Hilal. Em 27 partidas, sendo 24 como titular, marcou 21 gols e deu 3 assistências, com média de uma participação direta a cada 91 minutos. Em finalizações, foram 2,9 por jogo, com uma média 1,2 no alvo, precisando de 3,8 tentativas para balançar as redes.

Além do faro de gol, também contribui na criação: soma 1,3 passes decisivos por partida e já gerou 8 grandes chances, convertendo 49% delas. Sofre em média 1,2 faltas por jogo, tem 36% de eficiência nos duelos. Todos os números são do Sofascore.