O São Paulo está embalado após a vitória por 2 a 0 contra o Vasco pela 31º rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mexeu na tabela do Campeonato Brasileiro, mas também ajudou nas chances do time para a classificação na Copa Libertadores.

Atualmente, o Tricolor Paulista está na oitava colocação da tabela, com 44 pontos somados. O time sonha com o G7. Com Flamengo e Palmeiras finalistas da Copa Libertadores, uma vaga a mais - via Brasileirão -, está garantida.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no momento, o São Paulo tem 36,7% de chance de classificação para disputar o continental no ano que vem. Na 30º rodada, as chances giravam em torno dos 8,8%. O São Paulo não tem chance de título e nem de rebaixamento, algo óbvio, mas também explicado nos números.

Contra o Flamengo, o São Paulo sonha alto, mesmo sabendo da pedreira. O jogo será na quarta-feira (5), na Vila Belmiro. O Rubro-Negro divide a atenção com a preparação para a Libertadores e o sonho pelo título no Brasileirão. Mesmo assim, se o Tricolor vencer, pode encostar (e até mesmo entrar) de vez no G7.

Diretoria prometeu bicho em caso de classificação

O presidente Julio Casares tomou algumas atitudes para alavancar o São Paulo em meio a crise que o time tem enfrentado no futebol. De acordo com a informação confirmada pelo Lance!, existirá um aumento no "bicho", que é um valor a mais como uma "premiação", para os jogadores caso o Tricolor se classifique para a Copa Libertadores.