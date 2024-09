Artilheiros do São Paulo: conheça os 10 maiores da história

Serginho Chulapa está no topo da pirâmide de artilheiros do São Paulo, com 242 gols. (Foto: São Paulo Futebol Clube)







Publicada em 25/09/2024

O São Paulo Futebol Clube é um dos maiores e mais vitoriosos clubes do Brasil, com uma história repleta de títulos e grandes artilheiros que deixaram seus nomes gravados no coração da torcida tricolor. Ao longo dos anos, o clube contou com atacantes e até mesmo um goleiro artilheiro que foram fundamentais nas conquistas de títulos nacionais e internacionais, como Libertadores e Mundiais de Clubes.

Os artilheiros do São Paulo se destacaram pela eficiência nas finalizações e pela capacidade de decidir partidas importantes. Esses jogadores contribuíram diretamente para o sucesso do clube e continuam a ser reverenciados pelos torcedores. Com muitos gols e atuações memoráveis, eles ajudaram o Tricolor a se consolidar como um dos maiores clubes do futebol mundial.

Conheça os 10 maiores artilheiros da história do São Paulo, jogadores que deixaram sua marca nas redes adversárias e no coração da torcida.

Maiores artilheiros do São Paulo

1 - Serginho Chulapa – 242 gols

Serginho Chulapa é o maior artilheiro da história do São Paulo, com 242 gols. Ele brilhou nas décadas de 1970 e 1980, sendo decisivo em várias conquistas do clube, especialmente em títulos estaduais.

2 - Gino Orlando – 233 gols

Gino Orlando marcou 233 gols pelo São Paulo entre 1952 e 1963. Ele foi um dos grandes nomes do Tricolor Paulista e ajudou o time a conquistar títulos importantes, como o Campeonato Paulista.

3 - Luis Fabiano – 212 gols

Luis Fabiano marcou 212 gols pelo São Paulo e é um dos maiores ídolos recentes do clube. Conhecido por sua eficiência em frente ao gol, ele foi peça fundamental em várias conquistas tricolores.

4 - Teixeirinha – 188 gols

Teixeirinha marcou 188 gols pelo São Paulo nas décadas de 1940 e 1950. Ele foi um dos maiores artilheiros do Tricolor e contribuiu significativamente para o sucesso do clube em competições estaduais.

5 - França – 182 gols

França é o quinto maior artilheiro do São Paulo, com 182 gols. Atuou entre 1996 e 2002, sendo um dos principais atacantes do clube naquele período e ajudando o time a conquistar títulos nacionais.

6 - Luizinho - 176 gols

Luizinho marcou 176 gols pelo São Paulo, sendo um dos grandes ídolos do clube nas décadas de 1940 e 1950. Ele foi peça fundamental nas conquistas estaduais do Tricolor Paulista.

7 - Müller – 160 gols

Müller marcou 160 gols pelo São Paulo nas décadas de 1980 e 1990. Ele foi um dos principais atacantes do clube e teve papel decisivo nas conquistas da Libertadores e do Mundial de 1993.

8 - Leônidas da Silva - 144 gols

Leônidas da Silva, o "Diamante Negro", marcou 144 gols pelo São Paulo entre as décadas de 1940 e 1950. Ele foi um dos maiores ídolos do clube e do futebol brasileiro, ajudando o time a conquistar títulos importantes e entrando na lista de artilheiros do São Paulo.

9 - Maurinho - 136 gols

Maurinho marcou 136 gols pelo São Paulo nas décadas de 1950 e 1960, sendo um dos principais atacantes do clube e ajudando o time a conquistar campeonatos estaduais e figurando entre os artilheiros do São Paulo.

10 - Rogério Ceni – 131 gols

Rogério Ceni, o goleiro artilheiro, marcou 131 gols pelo São Paulo ao longo de sua carreira. Ídolo eterno, foi decisivo não apenas por suas defesas, mas também por suas cobranças de falta e pênaltis que levaram o clube a conquistas como a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2005.