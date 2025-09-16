Luiz Gustavo é liberado e pode voltar a atuar pelo São Paulo

O São Paulo atualizou a situação de Luiz Gustavo. Após sofrer um quadro de tromboembolismo pulmonar em abril, o jogador foi finalmente liberado pela equipe médica para voltar a atuar. Nesta segunda-feira (15), Luiz Gustavo passou por consulta com um médico especialista.

Após esta consulta, recebeu liberação para voltar a participar de todas as atividades sem restrição a partir de sábado (20), data na qual termina o processo de retirada da medicação anticoagulante.

Desde o quadro, que resultou até em uma internação do jogador, o volante estava passando por um processo específico de recuperação. Até então, não podia treinar com contato frequente.

Com esta liberação, Luiz Gustavo pode voltar a ser relacionado para os compromissos do São Paulo neste final de temporada.

Luiz Gustavo não joga desde abril (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Relembre o que aconteceu com Luiz Gustavo

O tromboembolismo pulmonar (também conhecido como embolia pulmonar) é uma condição clínica caracterizada pela presença de coágulo sanguíneo que alcança a circulação arterial pulmonar. Muitas vezes, em pessoas saudáveis, a condição pode aparecer após lesões musculares, inflamações em membros inferiores.

Em abril, Luiz Gustavo sentiu um quadro de falta de ar. Foi avaliado e encaminhado para o Hospital Albert Einstein, onde passou por exames de imagem que verificaram a existência de um tromboembolismo pulmonar. Foram três dias internado.

O atleta voltou a participar de algumas atividades no dia 17 de junho. No dia 25 de julho, fez seu primeiro trabalho com o restante do elenco, ainda sem contato físico.

Com 37 anos e contrato até o final do ano, Luiz Gustavo tem sido acompanhado por médicos e por toda a equipe do São Paulo.