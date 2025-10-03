Luciano se aproxima de meta no São Paulo e vive contagem regressiva

Luciano foi um nome importante na vitória do São Paulo contra o Fortaleza por 2 a 0 na quinta-feira (3). Com o gol, chegou a 98 com a camisa do Tricolor.

A grande meta do camisa 10 é chegar aos 100. Ou seja, faltam apenas dois para que consiga atingir este feito. No domingo, contra o Palmeiras, pode chegar mais perto ainda.

O gol contra o Fortaleza colocou Luciano na mesma posição que Rogério Ceni em outro ranking também. Agora, soma 58 gols pelo Campeonato Brasileiro, assim como Ceni. Os dois são os segundos colocados nesta lista. No topo, está Luís Fabiano com 80.

Luciano marcou na vitória contra o Fortaleza (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Luciano vivia jejum no São Paulo

Luciano vivia um período de jejum de gols no São Paulo. Nos últimos 13 jogos do Tricolor, havia participado diretamente de somente um, com uma assistência contra o Fluminense. Agora, chegou a cinco neste Brasileirão, dividindo a artilharia com André Silva.

André Silva, por sua vez, trata uma lesão ligamentar complicada no joelho. A expectativa é que ainda demore bastante para retornar. Com isso, Luciano - se voltar a marcar novamente -, pode ultrapassar o companheiro e , mais uma vez, encerrar o ano como artilheiro do Tricolor Paulista na competição.

Após o jogo contra o Fortaleza, o camisa 10 foi assunto durante a coletiva de imprensa de Hernán Crespo. Contra a LDU, na eliminação da Copa Libertadores, chegou a ser vaiado por parte da torcida no Morumbis.

- É o momento de falar menos do Luciano. Estão falando muito, hora bem, hora mal. Agora é momento de tranquilidade. Ele segue sendo importante para o grupo e o trabalho continua - disse Hernán Crespo sobre Luciano.