Mesmo com a vitória do São Paulo por 2 a 0 contra o Fortaleza, a noite de quinta-feira (2) não foi das melhores para Emiliano Rigoni. O jogador retornou ao Tricolor no começo de setembro, como um reforço para o ataque, mas até o momento não conseguiu se firmar. Contra o Leão do Pici, na Arena Castelão, complicou a equipe ao ser expulso perto dos 22 minutos do primeiro tempo.

Rigoni levou um cartão vermelho após uma dura entrada em Deyverson. Com isso, desde este momento até o final, o São Paulo ficou com um jogador a menos em campo. Mesmo assim, conseguiu sair com a vitória e encerrar um jejum de quatro jogos sem vencer.

Até o momento, foram cinco jogos desde seu retorno. Destes, três como titular. Mas até agora, os números não impressionaram. Sem gols marcados e já com uma expulsão na conta, somou dois passes decisivos, sete finalizações (com apenas duas no gol), além de não ter convertido nenhuma das maiores chances criadas até o momento, segundo dados do Sofascore.

No jogo contra o Fortaleza, minutos antes de ser expulso, chegou a influenciar o primeiro gol, marcado por Gonzalo Tapia. A jogada começou nele, passou por Cédric e parou nos pés do chileno. Mesmo assim, a expulsão tirou este destaque.

Com isso, Rigoni está suspenso para um dos jogos mais importantes da sequência que aguarda o São Paulo. No domingo, dia 5, a equipe enfrenta o Palmeiras em clássico que será disputado no Morumbis. Atualmente, o Tricolor está na sétima posição, com 38 pontos.

Rigoni ainda não se firmou em retorno ao São Paulo (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Rigoni tem meta de renovação

Rigoni chegou livre no mercado, mas com contrato até o dia 31 de dezembro. Porém, existe uma cláusula de renovação no caso de metas cumpridas. Caso atue por 12 partidas por, pelo menos, 45 minutos, renova. Se jogar menos que isso, fica nas mãos do São Paulo.