Escrito por Rafael Marson • Publicada em 21/04/2024 - 20:21 • São Paulo (SP)

Com Luis Zubeldía nas tribunas do Antônio Accioly, o São Paulo venceu o Atlético-GO por 3 a 0, em duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão. Calleri, Luciano, de pênalti, e Ferreirinha anotaram os gols da partida. O Dragão teve dois jogadores expulsos no segundo tempo.

Com o resultado, o Tricolor conquista seus primeiros pontos no Brasileirão e deixa a zona do rebaixamento. Já o Dragão segue zerado e ocupa o penúltimo lugar. Veja no vídeo abaixo a análise de Rafael Marson, repórter do Lance!, sobre o duelo entre São Paulo e Atlético-GO.

O próximo compromisso do São Paulo será na quinta-feira (25), contra o Barcelona-EQU, pela fase de grupos da Libertadores. O jogo será a estreia de Zubeldía no comando do Tricolor. O Atlético-GO volta a campo no domingo (28), contra o Internacional.

✅FICHA TÉCNICA

Atlético-GO 0 x 3 São Paulo

3ª rodada - Série A Brasileirão

Data e horário: domingo, 21 de abril de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO)

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Bráulio da Silva Machado

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiaggo Americano Labes.

GOLS: Calleri, Luciano e Ferreirinha

⚽ESCALAÇÕES

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney, Baralhas e Shaylon; Emiliano Rodríguez, Alejo Cruz e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

São Paulo: Rafael; Arboleda, Diego Costa e Alan Franco; Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, Luciano e Welington; André Silva e Calleri. Técnico: Milton Cruz (interino).