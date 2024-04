Zubeldía faz mistério e se esquiva sobre utilização de James no São Paulo

Zubeldía após desembarcar no aeroporto de Guarulhos (Foto: Miguel Schincariol / saopaulofc







Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 15:10 • São Paulo (SP)

Novo técnico do São Paulo, Luis Zubeldía desembarcou no Brasil na manhã deste domingo (21) para assumir o comando do Tricolor. O argentino chegou acompanhado de três auxiliares, um preparador físico e um analista de desempenho e viaja hoje para Goiânia para acompanhar o duelo contra o Altético-GO, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda no aeroporto de Guarulhos, o profissional comentou sobre os desafios de assumir o São Paulo e treinar no futebol brasileiro.

- É um grandíssimo desafio pelo que é o São Paulo, por tudo o que vocês sabem, mas cada clube que me contratou foi um desafio importante. Colocar um acima do outro não é legal. É um desafio lindo pela dimensão e por tudo o que é o futebol brasileiro - comentou Zubeldía.

Questionado sobre como pretende utilizar James Rodríguez na equipe, um dos maiores desafios dentro do São Paulo atualmente, o comandante ressaltou que as decisões serão adotadas pensando no bem coletivo.

- Vamos seguir falando portas adentro dos detalhes e tomaremos decisões sempre pensando para o bem de todos. O mais importante é que a equipe ganhe hoje de um rival muito duro e depois teremos uma sequência de partidas. Trataremos de ir nos adaptando rápido e conseguir resultados - explicou.

Vale lembrar que Zubeldía já esteve no radar do São Paulo no início da temporada. Após a saída de Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, a diretoria tricolor iniciou conversas com o argentino.

No entanto, em razão da demora do argentino em responder o contato, o que gerou fortes críticas do coordenador Muricy Ramalho à época, o clube optou pela contratação de Thiago Carpini, que acabou demitido na quinta-feira (18).

A estreia de Luis Zubeldía à frente do São Paulo será na próxima quinta-feira (25), contra o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores