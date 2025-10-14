Casares abre o jogo sobre Oscar e situação no São Paulo: ‘Contratação responsável’

Julio Casares esclareceu sobre a situação de Oscar e os problemas recorrentes do São Paulo com departamento médico. Neste ano, o veterano sofreu bastante com alguns problemas físicos. Após se recuperar de fraturas nas vértebras, estas causadas por impacto, agora foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha. Casares falou sobre o assunto em coletiva de imprensa que aconteceu nesta terça-feira (14) no SuperCT.

De acordo com o presidente, a contratação de Oscar é considerada "responsável". Casares também explicou a relação da Superbet, patrocinadora máster do time, com a vinda do atleta.

- Ele foi realmente contratado junto da parceira, com poucos menos da metade aportada pelo patrocinador. Isso nos traz uma certeza que o nosso vínculo com Superbet, que á segunda maior patrocinadora do Brasil, é seguro - explicou.

- Acredito, sim, que o Oscar, assim como outros jogadores, é um atleta cujas contratações foram responsáveis. Quando optou pelo São Paulo, era pretendido por outros grandes clubes do Brasil. A lesão dele teve intercorrências em razão da sequência de jogos - completou sobre o jogador.

Oscar tem quadro de lesões recorrentes no São Paulo

O assunto surgiu justamente pelo quadro de lesões que Oscar tem apresentado na temporada. Dos 55 jogos do Tricolor na temporada, o jogador entrou em campo em 21 deles. Foram quatro lesões musculares, além da pancada nas costas que aconteceu em julho, no clássico contra o Corinthians.

Não há prazo para o retorno do jogador após esta nova lesão na panturrilha, mas existe a expectativa que leve até um mês para tratar.