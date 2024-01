Tudo corria bem pelo pagamento parcelado, e o São Paulo dava a permanência do jogador como certa. Uma consulta do Palmeiras feita ao agente do lateral-esquerdo, no entanto, fez com que o Fluminense recuasse. A sinalização feita pelo Verdão é de que toparia pagar os 3,5 milhões de euros à vista, como previa o contrato. E assim foi. Inclusive, Caio Paulista já foi apresentado pela equipe de Abel Ferreira.