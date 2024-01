A estreia do São Paulo na temporada também marcou o primeiro capítulo de Thiago Carpini no comando do clube. E com mais de 45 mil pessoas, o Tricolor venceu o Santo André por 3 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Para o treinador, que tem somente 39 anos e vem de trabalhos de destaque no Água Santa e no Juventude em 2023, o momento no estádio do Morumbi foi marcante para ele.