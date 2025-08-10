São Paulo engata sequência histórica e bate marca de 2019

O São Paulo conquistou, neste sábado (9), sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, repetindo um feito que não ocorria desde 2019. A equipe bateu o Vitória no Morumbis por 2 a 0, com gols de Bobadilla e Sabino. No momento, o time está na sétima colocação da tabela, com 28 pontos.

continua após a publicidade

O resultado confirma que o drama vivido no meio da semana, com a eliminação para o Atlético-PR nas oitavas de final da Copa do Brasil, não abalou a equipe, que segue em alta sob o comando de Hernán Crespo.

Se antes o Tricolor vivia momentos de sufoco, flertando com a zona de rebaixamento, agora a realidade é outra: o time se aproxima dos primeiros colocados. A meta inicial de terminar entre os seis primeiros colocados já está bem encaminhada e, pelo momento vivido, há quem arrisque dizer que o sonho pode ir ainda mais longe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Números de Crespo chamam atenção no Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Números e marcas chamam atenção no São Paulo de Crespo

Os números reforçam essa fase positiva. De acordo com dados do SofaScore, o São Paulo venceu 5 jogos seguidos, com 100% de aproveitamento, marcando 10 gols e sofrendo apenas 2 nesse período. A equipe manteve a defesa invicta em 3 partidas, criou 11 grandes chances e cedeu apenas 4. A média ofensiva também impressiona: 15,8 finalizações por jogo, contra 8,0 sofridas, além de 54,8% de posse de bola.

➡️ Lucas Moura revela conversa especial com Crespo antes de retorno ao São Paulo

O desempenho no Brasileirão sob Crespo é o melhor do clube em quase seis anos.