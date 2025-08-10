Hoje no São Paulo, filho de Miranda sonha em seguir passos do pai

Se um filho segue os passos do pai na vida, no futebol não é diferente. É o caso de Lucas Miranda, zagueiro do Sub-15 do São Paulo e filho de Miranda, ídolo da Seleção Brasileira e do Tricolor. Em entrevista exclusiva ao Lance! neste Dia dos Pais, o jovem falou sobre a inspiração que o pai representa.

Lucas atua como zagueiro e está em Cotia desde os 11 anos. Na temporada passada, foi campeão paulista Sub-14 e hoje é visto como uma das lideranças de sua categoria. Miranda, o pai, se aposentou em 2022 com uma carreira marcante no futebol brasileiro. Pelo São Paulo, foi peça fundamental no tricampeonato brasileiro consecutivo, somando 342 jogos e 12 gols, além do título paulista de 2021.

Ao Lance!, Lucas contou que muito do amor pelo clube vem da influência de Miranda. Atualmente, vive no alojamento do CFA Laudo Natel, em Cotia, para estar mais próximo da rotina tricolor. E, assim como o pai, também carrega a faixa de capitão.

— Eu sempre tive o sonho de ser jogador, sempre me inspirei muito nele e acompanhei de perto. Com isso, peguei um amor muito grande pelo futebol, e ele me ajudou muito nesse processo — disse o zagueiro.

Mesmo morando no CT de Cotia, a orientação do pai é constante. Segundo Lucas, Miranda assiste aos jogos do filho, analisa e dá conselhos sobre o que precisa melhorar.

— Ele costuma me orientar bastante. Depois dos jogos, ou assistimos juntos ou ele vê e me passa observações. Sempre me ajuda e fala no que eu preciso evoluir — contou.

Entre os conselhos mais valiosos, está a lição de não se abalar com os erros e aprender com eles.

— A principal dica que ele me dá é que, quando eu errar, preciso esquecer rápido para não me abalar. Ele sempre fala que o erro não define o jogador, e sim a forma como ele reage depois dele — revelou Lucas.

(Foto: Edson Junior / Liga Agência)

Miranda era presença certa na Seleção, e filho é convocado desde a base

Miranda teve passagens pela Seleção Brasileira. Sob o comando de Dunga, Miranda tornou-se titular regular na defesa brasileira, substituindo o ex-capitão Thiago Silva como parceiro defensivo de David Luiz. Com Dunga, ainda, integrou o elenco da Seleção nas disputas da Copa América de 2015 e da Copa América Centenário em 2016.

Miranda brilhou no São Paulo (Foto: Divulgação/São Paulo)

Em setembro de 2016, contra a Colômbia, marcou seu primeiro gol pela Seleção em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2018.Foi convocado por Tite para a disputa da Copa do Mundo de 2018 e a Copa América de 2019. Agora, Lucas Miranda começa a traçar seus primeiros passos.

Na última chamada da Seleção Sub-15, foi chamado, mas cortado por lesão. Agora, pintou novamente. Nesta quinta-feira (7), o jovem zagueiro foi um dos 27 nomes chamados para integrar a Seleção Brasileira Sub-15 em um período de treinamentos que acontecerá de 10 a 20 de agosto, na Granja Comary, no Rio de Janeiro. E ao finalizar a entrevista, Lucas foi direto: está nos planos seguir os passos do pai.

Miranda e filhos em registro postado no Instagram (Foto: Instagram)

- Eu pretendo, sim, seguir os mesmos passos dele. Foi uma carreira espetacular, que me inspira muito. Se Deus quiser, vou conseguir atingir o que ele atingiu e conquistar tudo o que ele conquistou. Acho que seria um sonho enorme me tornar ídolo do São Paulo também, assim como ele se tornou. É um objetivo que eu ainda pretendo realizar - concluiu.