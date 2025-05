Luciano comenta a derrota do São Paulo para o Mirassol: ‘A torcida tem razão em vaiar’

O São Paulo foi derrotado por 2 a 0 pelo Mirassol na tarde deste sábado (24), no Morumbis, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram marcados no segundo tempo por Gabriel e Reinaldo, de pênalti. O lateral, ex-jogador do Tricolor, tem 375 jogos e 32 gols pelo clube.

continua após a publicidade

Após a derrota, o atacante Luciano afirmou que a torcida tem razão em vaiar o time. O camisa 10 do Tricolor foi titular na partida.

— A derrota é difícil. A torcida tem razão em vaiar. Eles pagam ingresso e, quando as coisas não saem bem, têm total razão em reclamar. Não tem muito o que falar. A gente precisa melhorar no Brasileirão. Agora é virar a página e, a partir de amanhã, pensar na Libertadores, que também será difícil. Precisamos pontuar e vencer.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Luciano foi titular do São Paulo diante do Mirassol, no Morumbis. (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

➡️ Alisson lamenta oscilação do São Paulo e comenta vaias da torcida

A derrota do São Paulo:

Luciano também comentou sobre a ausência do técnico Luis Zubeldía. O treinador argentino estava suspenso e foi substituído pelo auxiliar direto, Maxi Cuberas.

continua após a publicidade

— O Zubeldía vive intensamente o futebol. Acho que às vezes pegam no pé dele, porque há outros treinadores que fazem a mesma coisa: reclamam, brigam pelo time, e o juiz não apita nada. Pra gente, é cartão toda hora. Ele faz muita falta, mas estará com a gente na Libertadores - ressaltou.

O camisa 10 do São Paulo também falou sobre a dificuldade de jogar no Morumbis, além dos momentos distintos que o clube vive na Libertadores e na Copa do Brasil. Em ambas as competições, o time está classificado. No Brasileirão, ocupa a 12ª colocação, com 12 pontos e apenas 40% de aproveitamento.

continua após a publicidade

— Se eu te falar que falta isso ou aquilo, é uma falta de respeito com a comissão técnica e com os meus companheiros. O que temos que melhorar, a gente conversa no vestiário. Vamos melhorar. Não sei explicar. No ano passado e retrasado, a gente só ganhava no Morumbi - completou.