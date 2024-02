Lucas cumpriu cronograma individualizado de atividades durante o treino do Tricolor nesta sexta-feira (2), no CT da Barra Funda. O camisa 7 foi substituído com dores na coxa na vitória sobre o Corinthians, e é dúvida para a decisão. O atleta deve viajar com a deleção para Belo Horizonte, e a comissão técnica avaliará se o jogador terá condições para iniciar entre os titulares ou ser opção no banco de reservas.