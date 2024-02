A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasiliera de Futebol (CBF) quer dar mais transparência para as decisões dos árbitros durante as partidas. Na final da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo, Bráulio da Silva Machado vai explicar ao público as revisões do VAR. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista André Hernan