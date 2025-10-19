menu hamburguer
São Paulo tem elenco de lesionados avaliado em R$ 118,23 milhões

O Tricolor tem mais que um elenco completo em desfalques

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
d2f11a69-e1d0-41ea-938b-bccfa7559490_3x4-Thayan-aspect-ratio-1024-1024
Thayuan Leiras
São Paulo (SP)
Dia 19/10/2025
08:00
Hernán Crespo São Paulo
imagem cameraHernán Crespo São Paulo (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo terá de superar quase 10 desfalques para derrotar o Mirassol, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), fora de casa, pela 29ª rodada do Brasileirão. Levantamento do Lance! Biz mostra o impacto da lista de baixas tricolor: os atletas, somados, tem um valor de mercado de R$ 118,23 milhões.

Confira a "escalação" de lesionados do São Paulo

  1. Goleiro: Leandro – 100 mil euros (R$ 530 mil)
  2. Zagueiro: Rafael Tolói – 1,40 milhão de euros (R$ 7,4 milhões)
  3. Zagueiro: Luan – 1,80 milhão de euros (R$ 9,6 milhões)
  4. Laterais esquerdos: Wendell – 3 milhões de euros (R$ 15,9 milhões)
  5. Lateral direito: Cédric Soares – 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões)
  6. Meio-campo: Oscar – 3 milhões de euros (R$ 15,9 milhões)
  7. Atacante: Ryan Francisco – 6 milhões de euros (R$ 31,8 milhões)
  8. Atacante: André Silva – 4 milhões de euros (R$ 21,2 milhões)
  9. Atacante: Jonathan Calleri – 2 milhões de euros (R$ 10,6 milhões)

Valor total do "elenco" de lesionados: 22,3 milhões de euros (R$ 118,23 milhões), de acordo com números do Transfermarkt.

Oscar coloca as mãos na cabeça em derrota do São Paulo para a Ponte Preta, no Paulistão 2025
Oscar coloca as mãos na cabeça em derrota do São Paulo para a Ponte Preta, no Paulistão 2025 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como chegam São Paulo e Mirassol

O Tricolor vem de duas derrotas recentes no Brasileirão. Na oitava colocação da tabela, busca uma arrancada vista como urgente para entrar no G6 e se aproximar da zona que classifica para a fase de grupos da Copa Libertadores. Esta meta é importante tanto esportivamente quanto financeiramente para o clube.

O Mirassol acumula duas vitórias seguidas e na quarta colocação da tabela do Campeonato Brasileiro. O time não contará com Edson Carioca, Lucas Ramon e Matheus Sales. Negueba e Alex Muralha estão suspensos.

Onde assistir

Mirassol e São Paulo se enfrentam neste domingo, dia 19 de outubro, às 18h30 (de Brasília) no José Maria de Campos Maia. O jogo vale pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão no Premiere. Clique aqui e saiba tudo sobre a partida.



