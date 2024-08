Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Publicada em 18/08/2024

A derrota do São Paulo para o Palmeiras, por 2 a 1, pelo Brasileirão, não custou apenas posição na tabela, mas também possíveis desfalques em razão de lesões. O atacante Ferreira, por exemplo, deixou o gramado do Allianz Parque com menos de de minutos de jogo, após uma dividida com Estêvão. Mais tarde, foi a vez do garoto Patryck sair de ambulância após bater o rosto no chão e sair de ambulância.

Após a partida, o meia-atacante Lucas Moura comentou sobre os companheiros de time e também deu sua opinião em relação ao gramado sintético do Allianz Parque.

- Difícil apontar qual foi o motivo. Sobre a grama sintética, sou totalmente contra, eu adoraria falar sobre esse assunto um dia, mas hoje não é o momento para falar disso. Enfim, espero que o Ferreira se recupere bem, o Patryck se recupere bem, foi feia a situação dele. Vamos pensar agora no Nacional-URU, na quinta-feira (22), que temos uma decisão muito importante - disse o meia-atacante Lucas Moura.

Agora, o São Paulo vira sua chave e volta suas forças para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na quinta-feira (22), o time comandado por Luis Zubeldía recebe o Nacional-URU, no Morumbis. A primeira partida, em Montevidéu, terminou empatada e sem gols.