Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 29/08/2024 - 08:28 • São Paulo (SP)

A derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil doeu nos jogadores do São Paulo. Isso porque o time jogou melhor e teve chances de sair com um resultado positivo do Morumbis, mas pecou nas finalizações e vai tentar buscar reverter o resultado em Belo Horizonte, na próxima semana.

- Temos totais condições. Vai ser difícil, mas vamos nos preparar bem para, lá em BH, reverter a situação - disse o camisa 7 do Tricolor.

Aos 43 minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava empatado, Lucas perdeu uma chance incrível. Sozinho na área, o camisa 7 cabeceou para fora.

- Ali foi um lance muito rápido e eu errei o tempo. O cabeceio pode parecer um fundamento simples, mas não é bem assim, se você fizer o movimento um segundo mais cedo ou mais tarde... eu fiz o movimento no tempo errado e acabei errando. Esse lance vai martelar na minha cabeça por um bom tempo, mas faz parte do futebol, estamos sujeitos a isso - disse o jogador.

O jogo de volta entre paulistas e mineiros está marcado para a próxima quinta-feira (12), às 21h45, na Arena MRV. Antes disso, no entanto, São Paulo e Atlético-MG têm jogos pelo Brasileirão. Pela 25ª rodada, o Tricolor encara o Fluminense, no domingo (1°), às 18h30, no Maracanã. No mesmo dia, às 11h, o Galo pega o Grêmio, na Arena do Grêmio.