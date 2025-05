Lucas joga? São Paulo escalado para o Choque-Rei na Arena Barueri

O São Paulo visita o Palmeiras neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor chega ao clássico embalado por 12 jogos consecutivos de invencibilidade: foram cinco vitórias e sete empates neste período.

Na Libertadores, a equipe está em alta com a classificação encaminhada para as oitavas de final. Vem de uma vitória diante do Alianza Lima, do Peru. Já pelo Brasileirão, venceu apenas uma e empatou seis partidas.

Recuperado de lesão na região posterior da coxa esquerda , Oscar retorna à lista de relacionados depois de 10 partidas. Ele ficará no banco de reservas. Lucas Moura será preservado e está de fora da partida.

Ferreirinha e Souza, do São Paulo, na concentração do CT da Barra Funda. (Foto: Divulgação/ São Paulo)

O atacante Ferreira comentou sobre a fase do São Paulo nesta temporada e também sobre a importância do clássico.

-Estamos vindo de uma sequência muito grande sem perder. O time está batalhando muito e guerreando bastante. A gente vem se superando a cada jogo, e isso mostra que o grupo está trabalhando, tem resiliência. Fico muito feliz, porque isso é muito importante. É sempre importante somar pontos no Campeonato Brasileiro. E num clássico é mais importante ainda. Sempre tem um peso vestir a camisa do São Paulo, ainda mais em um clássico - afirmou o camisa 11.

Se o São Paulo vencer o duelo, Luis Zubeldía terá a primeira vitória sobre o técnico Abel Ferreira. Em quatro confrontos, o português levou a melhor em duas partidas e empatou em outras duas.

Escalações de Palmeiras x São Paulo:

ESCALAÇÃO PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Allan; Paulinho, Estevão e Flaco Lopes.

ESCALAÇÃO SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Wendell; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Cédric Soares, Ferreirinha e André Silva