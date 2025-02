Lucas defende Zubeldía e aponta culpado por má fase do São Paulo

Principal liderança do elenco do São Paulo, Lucas voltou a defender o trabalho de Luis Zubeldía. Após um bom começo de Campeonato Paulista, a equipe passou a ter dificuldades na competição e está há cinco partidas sem vitórias, com três empates e dois derrota.

Com a sequência negativa, os tricolores começaram a questionar o trabalho de Zubeldía, que segue pressionado desde o fim da última edição do Campeonato Brasileiro. Para Lucas, no entanto, a culpa pela má fase é do elenco tricolor e não do trabalho do argentino à frente do comando técnico.

– Não é culpa do treinador, é culpa da gente. Não são erros táticos, são erros de qualidade nossa, no último passe, tomada de decisão, eu mesmo errei bastante hoje. A gente pode fazer muito melhor. A parte positiva é que estamos classificados. Se fizermos isso num mata-mata, será fatal. Não tem desespero, mas é ligar o sinal de alerta para a gente chegar bem na fase decisiva – afirmou o atleta.

– A gente não sente nada (sobre futuro de Zubeldía no São Paulo), essa pergunta é para a diretoria, a gente sabe como são as coisas no Brasil. O que podemos falar é que a gente está fechado com o treinador, e o trabalho é bem feito no dia a dia – completou.

Calendário do São Paulo

Apesar da sequência negativa de resultados, o São Paulo permanece na liderança do grupo C, com 16 pontos em 11 rodadas. Apesar de já estar garantido na próxima fase do estadual, o Tricolor pode ser ultrapassado pelo Novorizontino e, assim, perder a vantagem de disputar a primeira eliminatória no Morumbis.

O São Paulo volta a campo no próximo domingo (23), contra o São Bernardo, às 18h30 (de Brasília), fora de casa, pela 12ª e última rodada da fase de grupos.