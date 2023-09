No sábado (16), às vésperas do primeiro jogo da final da competição, a torcida do São Paulo realizou uma grande festa em frente ao CT do clube, na Barra Funda, para apoiar a equipe na saída do ônibus da delegação rumo ao Aeroporto de Guarulhos. Luan exaltou e não poupou elogios para os torcedores do Tricolor, entretanto, manteve o alerta ligado. A Cria de Cotia disse que 'não adianta nada o time receber tudo isso e não honrar no momento do jogo'.