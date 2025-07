Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 26/07/2025

O São Paulo faz seu último treinamento antes de encarar o Fluminense neste sábado, dia 26 de julho. As outras categorias do Tricolor também terão compromissos.

Agenda

O time volta a treinar às 10h (de Brasília), no SuperCT. Será o último treinamento do Tricolor antes do jogo deste domingo (27). O dia será essencial para Hernán Crespo fazer os últimos ajustes na equipe.

O dia não deve ter nenhuma novidade quanto a retorno de lesionados. Lucas Moura e Luiz Gustavo seguirão com seus cronogramas de recuperação, mas ainda com bastante cautela.

Cotia

Cotia se apresenta normalmente e cumpre com seus compromissos na agenda no CFA Laudo Natel. As equipes não jogam nesta sexta.

Futebol feminino

O São Paulo não joga. O time treina e pensa nos próximos compromissos da modalidade no profissional. Na base, o time Sub-17 feminino do São Paulo visita o Avaí Kindermann para o primeiro confronto das quartas de final do Brasileirão da categoria. A partida acontece às 15h, no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador, Santa Catarina.

Aniversário de Telê Santana

Neste sábado, dia 26 de julho, Telê Santana completaria mais um aniversário. Nascido em 1931, o lendário treinador marcou sua história no futebol brasileiro. No São Paulo, é um dos maiores ídolos que já passaram pela história do clube.

Telê faria aniversário neste sábado (Divulgação / São Paulo )

Próximos jogos do São Paulo