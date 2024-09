Julio Casares preside o São Paulo desde 2021 (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 11:36 • São Paulo (SP)

O presidente do São Paulo, Julio Casares, levantou dúvidas acerca do Grupo Eagle, comandado por John Textor, que detém as ações do Botafogo e do Lyon. O mandatário tricolor disse estar incomodado com as transferências de atletas do Glorioso rumo à equipe francesa com valores baixos.

O exemplo citado por Casares foi o movimento de Lucas Perri - formado em Cotia -, que custou pouco mais de R$ 17 milhões aos cofres dos Leões. Segundo o presidente, o goleiro deveria ter sido negociado por um valor mais elevado devido à trajetória de sua carreira.

- Não quero fazer acusações, não trabalho assim. Mas um jogador convocado para a Seleção Brasileira vale muito menos que o valor de mercado? Isso suscita dúvidas. Precisamos de uma investigação, que pode ser da Fifa ou de autoridades superiores, para cada negociação. Não estou fazendo juízo de valor, sou cauteloso, mas queremos que o futebol brasileiro consiga agora estabelecer uma melhor avaliação dos pontos de cada clube - disse Julio, em entrevista ao Uol.

Na ocasião da compra, Textor se manifestou nas redes sociais e justificou o baixo valor da transação, por ser dono dos dois clubes.

- Quando ocorre uma transferência entre dois clubes controlados, estimamos o valor através do Transfermarkt e ajustamos as características da transação. Neste caso, é apenas uma compra de 50% - explicou o estadunidense.

Lucas Perri, em 2024-25, foi titular nas três partidas do Lyon na Ligue 1, mas não teve sorte. Até aqui, foram oito gols sofridos, e os franceses estão a três posições da zona de rebaixamento.