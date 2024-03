Foi um Choque-Rei de tirar o fôlego, com direito a arbitragem polêmica, faltas, lances perigosos e gols de São Paulo e Palmeiras no clássico que terminou empatado por 1 a 1, na noite deste domingo (3), no Estádio do Morumbis, pela 11ª rodada do Paulistão. O Tricolor abriu o marcador com Alisson, e o Palmeiras deixou tudo igual com Raphael Veiga, de pênalti.