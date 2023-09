A política do clube também deve ser tema da entrevista. Na última semana, o Conselho do São Paulo votou - e reprovou - uma proposta que previa eleições diretas para a presidência do clube. O texto causou polêmica na política do Tricolor, já que previa uma mudança no estatuto a três meses da eleição. Vale lembrar que até agora nenhuma candidatura, seja de situação ou oposição, foi oficializada para o pleito, que ocorre no final do ano.