No lançamento da terceira camisa de 2022, feita em homenagem à conquista de 1992, o São Paulo viu sua relação com a marca alemã estremecida. Isso porque o uniforme 'sumiu' das lojas ainda no primeiro lote e demorou para ser reposto. A promessa era que retornasse em 15 dias. Mas, no fim, demorou quase três meses. Com este problema, a previsão do marketing são-paulino é que o clube tenha deixado de arrecadar mais R$ 6 milhões com a peça devido às listas de espera de clientes feitas por lojas.