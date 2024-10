São Paulo pode ter reforço importante para o jogo com o Vasco

Ferreirinha está em fase final de recuperação (Foto: Rubens Chiri /São Paulo FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 05:15 • Rio de Janeiro

Quase dois meses após entrar em campo pela última vez, o atacante Ferreira está perto de voltar a atuar pelo São Paulo. O jogador está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda e está aproveitando a parada da data Fifa para acelerar o processo de retreinamento.

Existe inclusive a expectativa de que Ferreira fique à disposição do técnico Luís Zubeldia para o jogo com o Vasco, pela 30ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam no dia dia 16, no Brinco de Ouro, em Campinas.

Ferreira jogou pela última vez no já distante 18 de agosto, na derrota por 2 a 1 no clássico com o Palmeiras, no Allianz Parque. Na ocasião, o atacante sentiu a coxa e foi substituído logo aos cinco minutos de partida.

Um exame de imagem realizado no dia seguinte ao jogo apontou lesão do tendão do quadríceps da coxa esquerda. Desde então, Ferreira tem se dedicado à fisioterapia e a treinos físicos.

Com 47 pontos em 29 jogos, o São Paulo ocupa atualmente a quinta colocação no Brasileirão e tem chances remotas de título. O tricolor paulista busca terminar entre os quatro primeiros para garantir vaga direta na Libertadores do próximo ano. O time, porém, vem oscilando no campeonato e pode inclusive perder a quinta colocação, já que tem apenas um ponto a mais que o Internacional, que tem uma partida a menos.