Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 08/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

A contratação de James Rodríguez pelo São Paulo valeu o investimento? Novamente fora dos relacionados por opção do técnico Luis Zubeldía, o meia entrou em campo 22 vezes entre 51 partidas disputadas pelo Tricolor desde sua chegada. Existe a chance dele deixar o clube na próxima janela de transferências.

Isso significa 43,14% de presença nos compromissos são-paulinos desde 2023, menos da metade. Para comparar, Lucas Moura tem 54% de presença nas partidas (sem considerar jogo contra o San Lorenzo, em 3 de agosto, um dia após o anúncio do camisa 7). O ídolo foi oficializado em período semelhante ao de James e enfrenta uma lesão muscular que o deixou fora de combate por longo período em 2024.

No início desta temporada, James Rodríguez conviveu com imbróglio junto ao São Paulo, teve permanência incerta e, por essa razão, já perdeu algumas partidas. Além disso, enfrentou problemas físicos e não convenceu os dois técnicos que trabalharam no Tricolor, Thiago Carpini e Zubeldía.

Dos 23 confrontos são-paulinos em 2024, o colombiano participou de oito. Ele foi titular em apenas dois e, nos outros seis, saiu do banco de reservas. O jogo contra o Cobresal, nesta quarta-feira (8), marca o segundo consecutivo em que o meia não está entre os relacionados por mera opção do técnico.

E EM 2023?

O São Paulo fez 28 partidas no ano passado desde a chegada oficial de James Rodríguez, em 29 de julho. Sem contar o jogo contra o Bahia, que aconteceu no dia seguinte ao anúncio oficial da contratação, o meia participou de apenas 14. Exatamente a metade, como titular ou saindo do banco. Os motivos foram lesões, não inscrição (ida e volta contra o San Lorenzo, na Sul-Americana) ou opção do então técnico Dorival Júnior.

Nas três partidas em que James esteve disponível durante a campanha vitoriosa do São Paulo na Copa do Brasil, contra Corinthians e as finais diante do Flamengo, o meia não saiu da reserva. Isso aconteceu por opção de Dorival Júnior.

RESUMO

James Rodríguez soma 22 partidas em 51 possíveis pelo São Paulo, tendo dois gols e quatro assistências.