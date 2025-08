Efeito Crespo: São Paulo supera rivais em estatísticas no Brasileirão

O São Paulo superou rivais em estatísticas do Campeonato Brasileiro. Após o retorno da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Tricolor está entre os times com mais pontos conquistados na competição. Ao todo, foram 13 pontos em seis partidas. Destas, apenas uma derrota - contra o Flamengo.

Mais dois times dividem este posto com o São Paulo: Flamengo e Cruzeiro, com a mesma quantidade de pontos conquistados nestas rodadas. Muito disso graças a Hernán Crespo. O técnico chegou ao Tricolor em junho e esteve à frente da equipe em todos os jogos citados.

A arrancada do Tricolor fez com que Crespo chegasse a cinco vitórias seguidas - somando Copa do Brasil. O time não fazia algo assim desde 2022.

Outros dados também chamam atenção. De acordo com o Sofascore, dentro deste período, o São Paulo é o segundo time com mais gols marcados (10) e o terceiro colocado em aproveitamento (72,2%).

Crespo supera Zubeldía no São Paulo

Com menos de dois meses de trabalho, Hernán Crespo superou os números de Luis Zubeldía no Campeonato Brasileiro neste ano.

Em doze rodadas disputadas, Zubeldía conquistou somente doze pontos. Crespo já marcou mais pontos com apenas a metade desta quantidade de jogos disputados. Inclusive, as situações são completamente opostas. Quando Zubeldía deixou o Tricolor, o time flertava com a proximidade da zona de rebaixamento.

Agora, o São Paulo está na oitava posição da tabela, com 25 pontos. Entre as metas do time para a competição, algo previsto até mesmo no orçamento, está encerrar o Brasileirão - pelo menos -, entre os seis primeiros colocados, o que garante a participação na próxima Copa Libertadores.

