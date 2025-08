Arboleda celebra ‘novas ideias’ com estilo de jogo de Crespo no São Paulo

O São Paulo venceu o Internacional por 2 a 1 no último domingo (3), no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Autor do primeiro gol do Tricolor na partida, o zagueiro Arboleda destacou a importância do técnico Hernán Crespo na retomada do bom momento da equipe na competição.

— Vou te falar, acho que nossa cabeça mudou bastante. O treinador que chegou trouxe ideias muito bacanas. Aos poucos, fomos absorvendo os treinos e tudo o que ele vem passando. E a cada jogo, estamos conseguindo demonstrar isso em campo. Agora é curtir um pouco, aproveitar esse momento, chegar no vestiário e já pensar na Copa do Brasil — declarou o defensor.

São Paulo se apresenta na manhã desta segunda-feira (5), no Super CT. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Virada de chave?

Sobre o novo esquema tático adotado por Hernán Crespo, com três zagueiros, Arboleda demonstrou aprovação e leveza ao comentar a mudança. O defensor afirmou se sentir à vontade, independentemente da formação.

— Eu gosto, não tenho problema em jogar com linha de quatro ou de três. O pessoal costuma dizer que eu jogo muito relaxado. Para mim, está ótimo. Mas isso é fruto do trabalho coletivo. Com o passar dos dias, vamos seguir mostrando isso em campo e conquistando vitórias — disse o equatoriano.

Antes de voltar a focar exclusivamente no Campeonato Brasileiro, o Tricolor tem compromisso decisivo pela Copa do Brasil. A equipe enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira (6), em Curitiba, pelo jogo de volta das oitavas de final — o São Paulo venceu o primeiro duelo por 2 a 1.

Pelo Brasileirão, o próximo desafio será contra o Vitória, no sábado (9), no Morumbis. Arboleda, no entanto, evitou qualquer tipo de empolgação e adotou um discurso cauteloso sobre a sequência da temporada:

— É jogo a jogo. O treinador repete isso todos os dias pra gente. Sem se empolgar, seguimos com os pés no chão. Precisamos olhar lá para baixo e lembrar o que significa vestir essa camisa. Com o grupo que temos, não deveríamos estar brigando lá embaixo. Essa pressão serviu de alerta. Agora é continuar nesse caminho de vitórias — finalizou.

O São Paulo se reapresenta nesta segunda-feira (5), às 11h (de Brasília), no Super CT.