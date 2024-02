O meia possui contrato até junho do próximo ano e estava insatisfeito com sua minutagem em campo. Lesionado, o atleta não jogou ainda em 2024 e teve episódio polêmico com o São Paulo. Ele foi o único atleta que não viajou com a delegação a Belo Horizonte (MG), palco da decisão da Supercopa, em que o Tricolor bateu o Palmeiras e ficou com o título.