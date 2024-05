Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 18:42 • São Paulo (SP)

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, decidiu não relacionar James Rodríguez para o jogo desta quarta-feira (8) contra o Cobresal, pela Libertadores. Além de ser ausência no Tricolor, o meia deve deixar o clube na próxima janela de transferências, se chegarem propostas.

De acordo com informações publicadas inicialmente pelo jornalista André Hernan, em seu canal no Youtube, o "tema James Rodríguez" é algo delicado no São Paulo. O Tricolor espera a chegada de ofertas e não dificultará a saída do jogador.

O meia não viajar ao Chile, onde será disputado o jogo pela Libertadores, foi uma decisão técnica de Zubeldía. James está em forma e, em vídeo publicado nas suas redes sociais, apareceu mantendo o físico em casa.

- Eu tomo decisões em relação ao que vejo e para isso estou aqui, para tomar decisões. Se não está o James, é porque considero que tem que estar outros companheiros. Tenho clara qual é a minha profissão e tenho clara qual é a minha responsabilidade. Um treinador vive tomando decisões, e tratamos junto com o meu estafe que essas decisões sempre sejam em favor do grupo e que sejam, em sua maioria, positivas. Então, todos estão considerados, mas ao final do dia ou antes dos jogos, tenho que tomar decisões - disse Zubeldía, sobre ausência de James Rodríguez ainda na última partida do São Paulo, contra o Vitória.

São Paulo não vai dificultar saída de James Rodríguez se chegarem propostas (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

O colombiano possui contrato até junho de 2025 e estava insatisfeito com sua minutagem em campo, no início deste ano. Ele tentou rescindir com o clube de forma antecipada, mas as conversas não avançaram. Então, mudou de ideia e decidiu permanecer.

Com a troca no comando técnico de Carpini para Zubeldía, James Rodríguez parece ter perdido ainda mais espaço no São Paulo. Em 2023, são oito jogos, um gol e uma assistência.