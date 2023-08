Ele não para de fazer história no skate. E isso com apenas 14 anos e 1,63m. Já com a marca de ter seu nome registrado no Guinness World Records com três recordes mundiais, o jovem prodígio Gui Khury foi um dos destaques deste domingo (06/08) no esporte. Na etapa de abertura do Vert Battle 2023, o Circuito Brasileiro de Skate Vertical, ele deu novo show na recém-inaugurada pista de Half Pipe do Centro Esportivo Tietê, na Zona Norte de São Paulo, e se sagrou campeão.