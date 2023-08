Após a classificação do São Paulo em cima do Corinthians, pela Copa do Brasil, Dorival Júnior já começou a adiantar as conversas pensando no jogo deste sábado (19), contra o Botafogo, pelo Brasileiro. De acordo com o treinador, existem boas chances de James Rodríguez ser titular. Acontece que o jogador foi um desejo do clube carioca.