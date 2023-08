Estes recordes de público tem sido rotina para o Tricolor. Basicamente já ultrapassou a marca do ano passado de ano com mais pessoas presentes no estádio. Em 2022, registrou 1.245.901 pessoas em partidas no Estádio do Morumbi, número que superou um feito que perdurava 42 anos: Em 1980, o local recebeu 1.194.361 torcedores.