São Paulo e Lucas Moura se acertaram: o atacante, revelado pelo próprio clube e idolatrado pela torcida, quer voltar a atuar no time do Morumbi por pelo menos até o final do ano, como o Lance! revelou. O problema é que a negociação ganhou um novo elemento. Um time não revelado da MLS, liga dos EUA, que quer contar com o jogador e inclusive já teria oferecido o sonhado 'último contrato lucrativo' com o qual ele tanto sonha. Mas uma 'engenharia' mantém viva o sonho de todas as partes em ter um final feliz já neste sábado (29).