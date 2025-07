Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 24/07/2025

São Paulo joga nesta quinta-feira, dia 24 de julho, contra o Juventude. O jogo acontece no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro.

Juventude e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (24), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com transmissão do Premiere. ➡️ Clique para assistir Premiere.

O São Paulo vem de uma vitória sobre o Corinthians em casa e busca uma boa sequência para melhorar na tabela de classificação e, consequentemente, se distanciar dos últimos colocados. Atualmente, o time paulista é o 14° colocado, com 16 pontos.

São Paulo joga nesta quinta (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo volta de viagem após o jogo

O São Paulo volta de viagem após o jogo contra o Juventude. A equipe retorna para a capital paulista em voo fretado ainda na parte da noite, para se apresentar no dia seguinte.

Cotia

Cotia se apresenta normalmente e cumpre com seus compromissos na agenda no CFA Laudo Natel. As equipes não jogam nesta quinta.

Futebol feminino

O São Paulo não joga. O time treina e pensa nos próximos compromissos da modalidade.

