Após vencer o Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo para buscar uma sequência positiva na competição em que não vem com um bom desempenho até aqui. O adversário desta quinta-feira (24) é o Juventude, em partida que será disputada no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 19h.

Apesar de ter vencido o Majestoso e entrar em campo empolgado, o Tricolor tem um problema sério com algumas peças importantes de seu elenco, que são referências, principalmente no setor ofensivo. Isso porque o departamento médico do clube tem Lucas Moura, que reiniciou os trabalhos em campo na quarta, e Oscar, que sofreu três fraturas nas vértebras lombares durante o clássico e segue medicado, com colete de proteção e em repouso por orientação do médico especialista.

Calleri, por sua vez, realizou cirurgia no joelho há três meses e ainda demora a retornar ao time. Além do trio veterano, o atacante Lucca teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e está em tratamento no REFFIS, e o garoto Ryan Francisco, que rompeu o ligamento e passará por cirurgia.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Enzo Díaz, cortado do time titular de última hora antes do clássico em razão de uma indisposição, voltou a ser relacionado por Hernán Crespo. No entanto, a tendência é que Wendell siga no time titular, enquanto o argentino comece no banco de reservas.

O Tricolor não faz um bom Nacional. Até aqui, foram apenas três vitórias em 15 jogos, o que resultou em uma fase difícil na parte de baixo da tabela de classificação. Com os três pontos conquistados no fim de semana, o time saltou para a 14ª posição, com 16 pontos, mas está a apenas dois da zona de rebaixamento.

Provável escalação do São Paulo

Com isso, o time para enfrentar o Juventude deve ter: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Luciano e André Silva.