Com nova multa milionária, São Paulo renova contrato com promessa de Cotia

O São Paulo renovou contrato com o lateral-esquerdo Felipe Oliveira, Cria de Cotia e campeão da Copinha neste ano. Em 2023, Felipe assinou seu primeiro vínculo profissional e agora renovou até o final de 2028.

Com a renovação, a multa do lateral passou a ser 60 milhões de euros - aproximadamente 390 milhões de reais na cotação atual. Felipe Oliveira tem dupla cidadania portuguesa e está nas categorias de base do Tricolor desde os 11 anos.

O lateral comemorou a renovação de contrato com o São Paulo.

- Mais um passo na minha carreira e isso mostra que o São Paulo está confiando em mim. Estar em Cotia é algo que tenho certeza que será fundamental para o futuro da minha carreira. Que eu possa seguir evoluindo, chegar no profissional, fazer história com meu trabalho e futebol - disse o jogador no momento da assinatura.

Quem é Felipe Oliveira?

Neste ano, o lateral-esquerdo esteve presente na campanha campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nos cinco jogos, deu duas assistências e é visto como promessa muito pelo destaque na equipe Sub-20 do Tricolor.

O jogador está chamando atenção da comissão técnica do profissional também. O atleta está participando de algumas atividades pontuais no SuperCT com os mais velhos.

Jogador tem dupla-cidadania portuguesa (Foto: Gabriel Cunha)

São Paulo renova com promessas para proteger jogadores

Este processo de renovação de contratos com o São Paulo tem sido algo comum nos últimos tempos. O clube entende como uma forma de blindar potenciais pensando em mercado e até mesmo no futuro dos atletas pensando nos próximos passos.