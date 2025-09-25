Ídolo do São Paulo crava destino do clube na Libertadores: ‘Azarão’

O São Paulo enfrenta nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), a LDU, no MorumBis, em partida decisiva pela volta das quartas de final da Libertadores de 2025. Tricampeão do torneio, o clube paulista vive um autêntico "jogo de vida ou morte" pela Glória Eterna. Após a derrota por 2 a 0 no confronto de ida, em Quito, o Tricolor precisa reverter a desvantagem diante dea torcida soberana.

continua após a publicidade

Para avançar de forma direta à semifinal, a equipe precisa vencer por, no mínimo, três gols de diferença. Caso triunfe por dois gols, a vaga será decidida nos pênaltis. Qualquer vitória por margem inferior, empate ou derrota, resulta na eliminação.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Entre os milhões de torcedores que acreditam na classificação do São Paulo, está Ilsinho — ex-jogador com duas passagens pelo clube, sendo a mais marcante entre 2006 e 2007. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-atleta analisou o momento da equipe e projetou o que pode representar uma eventual classificação para o restante da competição.

continua após a publicidade

Após encerrar a carreira como jogador, Ilsinho migrou para o universo da criação de conteúdo e atualmente atua como comentarista em programas esportivos, com foco especial na cobertura do São Paulo — clube do coração e pelo qual teve a oportunidade de vestir a camisa e conquistar títulos importantes.

Clube da Fé 🙏

Analisando o momento atual da equipe, Ilsinho reconhece que o início de temporada foi instável sob o comando de Luis Zubeldía e que o time demorou a engrenar. No entanto, destaca a evolução observada a partir da chegada de Hernán Crespo ao comando técnico. O ex-jogador acredita que o elenco adquiriu a confiança necessária ao longo dos jogos decisivos que disputou em 2025 e está preparado para manter o bom desempenho na Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ PERGUNTA DO SÓCIO L!: Ilsinho surpreende ao comentar legado de Zubeldía no São Paulo

— Conforme vão passando os jogos e o tempo, eu acho que os jogos passados mostraram que até os meninos estavam desconfiados de si mesmos. "Caramba, será que a gente consegue jogar? Será que as coisas funcionam?" O próprio jogo contra o Cruzeiro, contra o Atlético, jogos contra o Botafogo. jogos que o São Paulo começa em um ritmo mais baixo e vai percebendo que consegue jogar. Eles vão ganhando confiança.

Libertadores de 2025 🏆

Sobre a partida desta quinta-feira, Ilsinho acredita que se trata do jogo mais importante e difícil do ano para o São Paulo. Na avaliação do ex-jogador, o Tricolor avançou ao mata-mata com a segunda melhor campanha da fase de grupos, muito em função da fragilidade dos adversários da chave. No entanto, já teve um bom teste nas oitavas de final contra o Atlético Nacional, da Colômbia, e agora enfrenta aquele que considera o maior desafio da equipe na competição até aqui.

Caso conquiste a classificação, o São Paulo terá pela frente o Palmeiras, em um clássico que pode definir uma vaga na final única da Libertadores. Diante do rival, Ilsinho demonstra maior otimismo, citando o retrospecto recente favorável, a sequência positiva da equipe e o aumento na confiança do elenco sob o comando de Crespo.

— Hoje é o teste mais difícil, contra a LDU. Mas, caso o São Paulo passe, esse elenco ganha corpo. É óbvio que o São Paulo não é favorito — para mim, os favoritos são Flamengo e Palmeiras. Mas ontem mesmo eu estava em um programa e comentei: "Se passarem São Paulo e Palmeiras, o São Paulo pode complicar para o Palmeiras." Esse São Paulo do Crespo pode complicar. Se tem um time que pode complicar, por confiança, por estar jogando bem, eu acho que é o São Paulo.

O Mais Querido 🏟️

Por fim, Ilsinho adota uma visão realista ao avaliar o momento do São Paulo. Para ele, o clube deve ser analisado de acordo com sua realidade atual, e não apenas pelo peso de sua história na Libertadores. Em comparação com rivais como Palmeiras e Flamengo, que hoje contam com maior poder de investimento, o Tricolor fica atrás. Ainda assim, o ex-jogador confia na força do time jogando no MorumBis, diante de sua torcida, como um fator decisivo para buscar a virada e manter vivo o sonho do tetracampeonato continental.

— O São Paulo vem como azarão — muito azarão. Ninguém bota fé no São Paulo. Mas, cara, jogar contra o São Paulo, principalmente no Morumbi, é muito difícil. Então, se os clubes não tirarem proveito desse jogo no Morumbi, eu acho que o São Paulo consegue se virar fora de casa.

Ilsinho, ídolo do São Paulo 🔴⚪⚫

Natural de São Bernardo do Campo, Ilsinho iniciou sua carreira profissional em 2006, no Palmeiras, clube pelo qual já atuava nas categorias de base e onde foi promovido ao time principal como lateral-direito. No meio da temporada de estreia, no entanto, transferiu-se para o São Paulo, onde atuaria pelas duas temporadas seguintes.

Tricolor de berço, Ilsinho não apenas realizava o sonho de vestir a camisa do clube do coração, mas também começava a escrever uma trajetória de destaque na história recente do São Paulo. O ex-jogador viveu uma das melhores fases do clube neste século e foi peça importante nas conquistas do Campeonatos Brasileiros de 2006 e 2007 — parte do tricampeonato consecutivo que se completaria em 2008.

Ilsinho em treinamento durante sua passagem como jogador do São Paulo (Foto: Eduardo Viana/Lancepress)

Inicialmente reserva, Ilsinho ganhou espaço no time titular comandado por Muricy Ramalho. Tornou-se uma grata surpresa no elenco e chamou atenção do futebol brasileiro com sua habilidade nos dribles, arrancadas em velocidade e cruzamentos precisos. Sua ascensão deu segurança à comissão técnica e foi crucial para o título de 2006, antes de deixar o clube ao fim de 2007.

Em 2011, foi anunciada oficialmente a volta de Ilsinho ao São Paulo. O ícone tricolor retornou ao clube cercado de expectativa por parte da torcida. No entanto, sua segunda passagem não teve o mesmo brilho da primeira. Frequentemente atrapalhado por lesões e com dificuldades para retomar o ritmo de jogo ideal, ele não conseguiu se firmar no elenco. Ao fim do contrato, o clube optou por não renovar o vínculo.