Hernán Crespo pode realizar sonho antigo no São Paulo

A volta de Hernán Crespo ao São Paulo, que está praticamente certa, traz também a possibilidade do técnico realizar um desejo antigo: ver o estádio do Morumbi lotado com sua torcida.



Na primeira passagem de Crespo pelo clube, em 2021, o Brasil ainda vivia sob os efeitos do isolamento social causado pela pandemia de Covid-19, o que impediu e proibia a presença de público nos estádios.

Naquela temporada, mesmo com a conquista histórica do Campeonato Paulista em 2021, que encerrou um jejum de quase oito anos sem títulos e fez com que o técnico caísse nas graças da torcida, a vitória sobre o Palmeiras, um dos maiores rivais do clube, foi celebrada com arquibancadas vazias.



Nos poucos jogos que contaram com torcida, o público não chegou a ultrapassar os 5 mil presentes, pelas restrições da época. Isso é muito diferente do que o Morumbis costuma viver, com jogos que às vezes ultrapassam os 50 mil.

Em diversas entrevistas, Crespo deixou claro que tinha o sonho de viver um Morumbi lotado, de sentir de perto o calor da torcida são-paulina:

- Quero estar por muito tempo aqui e ver o Morumbi cheio de gente - disse em uma coletiva de imprensa, ainda usando máscara, em 2021.

Agora, com o acerto encaminhado com o São Paulo, esse momento pode, enfim, acontecer.

Crespo venceu o Paulistão sem torcida (Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net)

Crespo pode ter estreia no Morumbis em clássico

A estreia de Hernán Crespo no estádio tricolor pode ocorrer justamente em um dos maiores clássicos do futebol brasileiro: contra o Corinthians, no Morumbi, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 19 de julho.