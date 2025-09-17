Grupo de conselheiros pressiona Casares e Julinho: o que sabemos sobre o caso

Na última segunda-feira, um grupo de conselheiros do São Paulo se reuniu para questionar o presidente Júlio Casares a respeito da participação de seu filho, Julinho Casares, em ações ligadas à agência KAH Sports, que já atuou no agenciamento de atletas das categorias de base do clube.

O requerimento apresentado citava um possível conflito de interesse. Segundo o documento, “considerando a divulgação de notícia, comprovada por meio de documentos obtidos na Junta Comercial do Estado de São Paulo, da sociedade envolvendo o senhor Aref Abdullatif, empresário de jogadores de futebol, e o senhor Júlio César Casares Filho, filho do presidente do São Paulo Futebol Clube, na empresa Dospets Comércio e Serviços para Animais Ltda., desde o dia 5 de dezembro de 2019, o que, ao menos em tese, pode configurar conflito de interesse”, caberia ao compliance do clube analisar a situação.

O LANCE! apurou que a sociedade em questão não existe mais. Julinho de fato teve uma empresa no ramo pet, mas já se retirou da sociedade, restando apenas a atualização formal de sua saída na Junta Comercial, que deve ocorrer em breve.

Além disso, a lista de jogadores vinculada à KAH Sports, utilizada como argumento na reunião, está desatualizada. Em 2023, havia nomes ligados às categorias de base do São Paulo, mas atualmente nenhum atleta do elenco profissional é agenciado pela empresa. Hoje, o vínculo se restringe a jogadores sem contrato profissional — a maioria no sub-11 e apenas um no sub-16.

Ou seja, financeiramente, o tema não representa impacto relevante no balanço do clube. A discussão, que chegou a gerar barulho em 2022, não tem relação direta entre Júlio Casares e as atividades de Julinho. A avaliação nos bastidores é de que o episódio não deve trazer maiores consequências.