A declaração de um jogador da Seleção Brasileira gerou muita revolta em alguns torcedores do São Paulo nesta terça-feira (16). Kaio Jorge, destaque do Cruzeiro, revelou que foi dispensado de Cotia pela sua altura, e irritou muitos torcedores do Tricolor Paulista.

Vivendo a melhor temporada de sua carreira, Kaio Jorge revelou em entrevista à Cruzeiro TV que foi dispensado do São Paulo.

- Chego no São Paulo, fico duas semanas fazendo teste. Fiz gol de tudo que é jeito. Bicicleta, dou chapéu, caneta, mas eu era um pouco franzino e eles falaram que eu não tinha altura. Queriam me mandar para o Vitória, mas eu queria ficar no Sudeste e apareceu o Santos - revelou Kaio Jorge.

Quando a declaração foi dada, os torcedores do São Paulo começaram a repercutir nas redes sociais. A maioria ficou revoltada pelo fato do Tricolor ter perdido um jogador que hoje tem nível de Seleção Brasileira.

Reação dos torcedores do São Paulo

- Inacreditável - @GlaucioViniciu4, no X.

- Perdemos um monte de bons jogadores, tem que ver isso aí pô - @ened30p, no X.



- Dispensamos: Endrick, Rodrygo, Kaio Jorge, Mkitharyan, Gabigol, não contrataram Enzo Fernandez pra trazer William lixo. Manteram o Horrível Juan, subiram Igor (Kaká) Gomes eterno reserva do Galo, impressionante o que essa rapaziada do São Paulo não entende nada de bola - @Leomotta1930, no X.

- O São Paulo Futebol Clube é uma instituição comanda por palhaços. Endrick,Hulk,Vitor Roque,Marcos Leonardo e Kaio Jorge…quem será o próximo jovem talentoso a ser dispensado pelo São Paulo?! - @R3D_r27, no X.

- Como que pode? - @rodrigospfc_10, no X.

Temporada mágica de Kaio Jorge

Kaio Jorge vive um ano que nem o cruzeirense mais otimista imaginou. Depois de um 2024 conturbado, com gols perdidos, o atacante se consolidou sob o comando de Leonardo Jardim.

A temporada tinha tudo para ser difícil para o jovem, já que a contratação mais midiática do ano era justamente Gabigol, que joga na sua posição. Para surpresa de todos, Kaio Jorge não deixou sequer espaço para os dois disputarem a posição.

Em 2025, são 34 jogos e 20 gols. O centroavante é o artilheiro da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, e o bom retrospecto o levou para a Seleção Brasileira. Com gols decisivos, Kaio Jorge chamou atenção de todo o Brasil, e claro que a declaração mexeu com o brio de torcedores do São Paulo.