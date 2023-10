Quanto ao 'Tsubasa da vida real', Musashi Mizushima deu mostras de evolução no clube do Morumbi a ponto de receber um convite para se naturalizar brasileiro, no início dos anos 80. O atleta chegou a fazer parte do elenco campeão do Paulistão de 1985 com a equipe profissional do Tricolor, mas acabou não tendo o espaço esperado em um grupo recheado de grandes craques.