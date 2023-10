Poucos dias após levantar a até então inédita taça da Copa do Brasil, o São Paulo voltou a campo diante do seu torcedor, no Morumbi, para enfrentar o Corinthians, e não decepcionou. De virada, o Tricolor venceu o rival por 2 a 1 e subiu para a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Destaque individual para o Calleri, autor dos dois gols do time e agora um dos dez maiores artilheiros estrangeiros da história da Série A.



Em seu quarto ano no Brasil, o argentino já soma 35 bolas na rede na principal competição do país. Foram apenas três em 2016, quando disputou somente cinco partidas pelo campeonato e acabou negociado com o West Ham, da Inglaterra. Em seu retorno, em 2021, somente cinco. No ano passado, porém, o recorde: 18 gols em 36 atuações. Em 2023, já são nove bolas na rede em 19 partidas.



Calleri entra no top 10 deixando para trás o boliviano Marcelo Moreno e um outro ídolo tricolor: Pedro Rocha. O uruguaio, que brilhou pelo clube na década de 70, marcou 33 vezes, sendo 32 pela equipe do Morumbi e um pelo Coritiba.



MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DO BRASILEIRÃO



1º - Petkovic - sérvio - 83 gols

2º - Paolo Guerrero - peruano - 56 gols

3º - Arrascaeta - uruguaio - 51 gols

4º - Aristizabal - colombiano - 48 gols

5º - cano - argentino - 47 gols

6º - D'Alessandro - argentino - 41 gols

7º - Hernán Barcos - argentino - 38 gols

8º - Rodolfo Fischer - argentino - 36 gols

Conca - argentino - 36 gols

10º - Calleri - argentino - 35 gols