Gol contra o Talleres encerra jejum de quase 300 dias de Alisson sem marcar

O volante Alisson foi o grande protagonista da vitória do São Paulo sobre o Talleres, por 1 a 0, na estreia da Libertadores, em Córdoba, na Argentina. Com um chute de fora da área, o jogador garantiu os três pontos para a equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A partida teve um significado especial para o atleta, que encerrou um jejum de gols. O último havia sido marcado em 27 de junho de 2024, na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Criciúma, no Morumbis. Desde então, Alisson passou 21 jogos sem balançar as redes - nove meses e 279 dias.

Em 2022, Alisson marcou três gols e deu três assistências em 38 jogos, sendo titular em 28 deles. Já no ano seguinte, em 2023, disputou 56 partidas, com 41 como titular, contribuindo com um gol e seis assistências.

continua após a publicidade

Em 2024, manteve uma sequência como peça fundamental do time, atuando em 41 jogos, 37 como titular, e registrando três gols e duas assistências. Na atual temporada de 2025, o volante já entrou em campo 12 vezes, 11 como titular, balançando as redes uma vez e servindo um companheiro para gol em uma oportunidade.

Ao todo, com a camisa do São Paulo, Alisson soma 147 jogos, sendo 117 como titular, com oito gols marcados e 12 assistências distribuídas.

- Era um estádio onde nunca tínhamos ganhado. A gente estava chateado por ter perdido uma final e para eles aqui também. Conseguir a vitória é muito importante. Feliz. Feliz pelo gol. São 40 jogos de Libertadores. Fico muito feliz de atingir essa marca - conta o jogador à ESPN.

continua após a publicidade

São Paulo venceu o Talleres fora de casa (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Como foi a vitória do São Paulo?

O São Paulo venceu o Talleres por 1 a 0 em jogo válido pela estreia na Copa Libertadores. O jogo aconteceu na noite desta quarta-feira (2), no Mario Alberto Kempes.

Com um gol de Calleri anulado, Alisson marcou e deu os três pontos ao Tricolor neste primeiro confronto pelo continental.