Com treino aberto e relatórios, São Paulo adotará nova política de transparência

O São Paulo passará por algumas mudanças quanto à política de transparência. A informação foi antecipada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!. A partir de agora, algumas questões como treinos abertos e mais relatórios financeiros passarão a existir.

A tendência é que o clube comece a abrir mais o SuperCT, como em um dia de treino aberto (ou ao menos a etapa do aquecimento). Além disso, também existe a ideia de ter uma coletiva de imprensa mensal com dirigentes, como o presidente Julio Casares por exemplo.

Quanto a parte financeira, algumas novidades devem surgir também. Entre elas, a divulgação de relatórios e balanços financeiros a cada, pelo menos, dois meses. Nestes relatórios, existirão detalhes como valores de transferências e negociações feitas pelo clube.

No departamento médico, a publicação de boletins médicos também deve se tornar rotina. No caso de Lucas Moura, por exemplo, foi feito algo parecido, com um boletim detalhado sobre o procedimento e a situação médica do jogador.

Protestos e reações com CBF ajudaram na proposta

A idealização de trazer esta política de transparência teve dois lados. O primeiro diz respeito aos protestos que aconteceram no Morumbis nos últimos jogos, contra o Ceará e contra o Palmeiras, contra membros da diretoria. A ideia é trazer um diálogo maior com a torcida.

O outro foram as polêmicas com arbitragem, após o Choque-Rei, e as conversas estabelecidas pelo clube com a CBF. Isso despertou uma noção de também ser transparente internamente falando.