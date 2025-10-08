Com treino aberto e relatórios, São Paulo adotará nova política de transparência
Tricolor quer ter treinos abertos e relatórios financeiros
O São Paulo passará por algumas mudanças quanto à política de transparência. A informação foi antecipada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!. A partir de agora, algumas questões como treinos abertos e mais relatórios financeiros passarão a existir.
A tendência é que o clube comece a abrir mais o SuperCT, como em um dia de treino aberto (ou ao menos a etapa do aquecimento). Além disso, também existe a ideia de ter uma coletiva de imprensa mensal com dirigentes, como o presidente Julio Casares por exemplo.
Quanto a parte financeira, algumas novidades devem surgir também. Entre elas, a divulgação de relatórios e balanços financeiros a cada, pelo menos, dois meses. Nestes relatórios, existirão detalhes como valores de transferências e negociações feitas pelo clube.
No departamento médico, a publicação de boletins médicos também deve se tornar rotina. No caso de Lucas Moura, por exemplo, foi feito algo parecido, com um boletim detalhado sobre o procedimento e a situação médica do jogador.
Protestos e reações com CBF ajudaram na proposta
A idealização de trazer esta política de transparência teve dois lados. O primeiro diz respeito aos protestos que aconteceram no Morumbis nos últimos jogos, contra o Ceará e contra o Palmeiras, contra membros da diretoria. A ideia é trazer um diálogo maior com a torcida.
O outro foram as polêmicas com arbitragem, após o Choque-Rei, e as conversas estabelecidas pelo clube com a CBF. Isso despertou uma noção de também ser transparente internamente falando.
